Gişelerdeki feci kazada tır, jandarma aracına çarpmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu... Tırdan uyuşturucu madde çıktı

İstanbul’un Çekmeköy'de geçen gün meydana gelen kazada bir tır, gişelere hızlı girdi ve sürücü kontrolü kaybetti. Gişelere çarpan tır daha sonra park halindeki jandarma aracına çarptı.

JANDARMA ARACINA ÇARPTI

Kazanın etkisiyle savrulan ekip aracı yol kenarındaki sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada ekip aracında bulunan 2 jandarma personeli ve tırda bulunan 2 şoför ile bölgedeki 1 kişi yaralandı. 5 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Su kanalına düşen jandarma aracı çekici ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kazayla ilgili olarak yeni detayları paylaştı. Bakan Yerlikaya tır şoförü Y.Ö.'nün gözaltına alındığını duyurdu.

ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Yerlikaya ayrıca aracın içinde bir miktar uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı ve "Tır şoförünün yapılan tahlilinde ise madde tespit edilmiştir" dedi.

"TRAFİK YAŞAM ALANIDIR, DİREKSİYON BAŞINA GEÇEN HERKESİN SORUMLULUĞU BÜYÜKTÜR"

Bakan Yerlikaya paylaşımının devamında ise şunları söyledi:

Kazada yaralanan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Hasan Doğan ve Uzman Çavuş Mustafa Karahaliloğlu ile yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Trafik bir yaşam alanıdır; direksiyon başına geçen herkesin sorumluluğu büyüktür. Ülkemizde trafik kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"