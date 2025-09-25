Gitar kılıfında kalaşnikofla İstanbul'da yakalandı! Interpol peşindeydi… O anlar kamerada

Sarıyer'de polis ekiplerinin şüphelendiği kuryenin üzerinden uyuşturucu çıktı. Kuryenin uyuşturucuyu götürdüğü adrese baskın yapan polis ekipleri, dairede kalaşnikof, çelik yelek ve tabanca ele geçirdi. Şahısların kırmızı bültenle arandığı ve INTERPOL'ün de peşlerinde olduğu öğrenildi.

Olay, 1 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Sarıyer'deki Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polis, caddede uygulama yaptı. Bu sırada ekipler şüphe üzerine 34 GBJ 552 plakalı motosikleti durdurdu. Arama yapılan sürücünün üstünde kokain ele geçirildi.

GİTAR KUTUSUNDA KALAŞNİKOF TAŞIMA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yakalanan kurye yapılan sorgu sonrasında uyuşturucu maddeyi cadde üzerinde yer alan bir rezidansa götürdüğünü söyledi. Polis ekipleri tarafından daireye yapılan operasyonda gitar kılıfı içerisinde kalaşnikof, iki çelik yelek, ruhsatsız tabanca, üç uzun namlulu silah mermisi, 40 tabanca mermisi, 6,62 gram kokain ve 3,80 gram marihuana ele geçirildi. Öte yandan şahısların gitar kutusunda kalaşnikof tüfeğini daireye taşıdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

INTERPOL'ÜN PEŞİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Burak A., Doğuş C., Halit E., Hüseyin E., Muhammet Şamil S., Timur İ., Eric J. ve Ömür Gazi Y. ise gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgu sonrasında haklarında işlem başlatılan 8 kişinin dördü serbest kalırken, diğer dört kişiden Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye çıkarılan Burak A., Timur İ. ve Doğuş C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muhammet Şamil S. ise ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eric J.’nin ise kırmızı bültenle INTERPOL tarafından arandığı ortaya çıktı. Şahsın muhafaza altına alınıp gerekli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır