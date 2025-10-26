Giyilebilir teknoloji, günümüzde sıklıkla kullanılan cihazlar olsa da kökleri aslında 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilimsel ve mühendislik yenilikleri sayesinde giyilebilir cihazlar da büyük bir evrim geçirdi. Günümüzde bu cihazlar adım saymak ya da zamanı göstermek gibi basit işlevlerin ötesinde pek çok işleve sahiptir. Bunlar arasında kalp atış hızı, uyku düzeni, stres seviyesi ve hatta vücut sıcaklığı gibi biyometrik verilerin de takip edilmesi yer almaktadır. Bu noktada wearable devices yani giyilebilir teknoloji nedir sorusuna yanıt aranmaktadır.

Giyilebilir teknoloji nedir, hangi ürünleri kapsar?

Giyilebilir cihazlar insan vücudunun hareketlerini ve aktivitelerini takip edebilen akıllı sensörlerle donatılmıştır. Bu cihazlar genellikle akıllı telefonlarla kablosuz olarak eşleşirler. Bu bağlantının kurulabilmesi için Bluetooth, Wi-Fi ya da mobil internet bağlantısı kullanılır. Kullanıcılar ise cihazlarındaki sensörler sayesinde verilerini anlık olarak takip edebilirler.

Giyilebilir teknoloji cihazları formda kalmak, kilo vermek ya da günlük rutinleri daha düzenli hale getirmek gibi hedeflere ulaşmaya yardımcı olur. Giyilebilir teknolojiler sağlık ve spor işlevlerinin yanı sıra eğlence, iş, bilgiye hızlı erişim, eğitim, sosyalleşme ve güvenlik gibi pek çok farklı alanda da kullanıcılara yardımcı olur.

Giyilebilir teknolojik cihazlar arasında şunlar yer alır: