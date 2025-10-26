HABER

Giyilebilir teknoloji nedir, hangi ürünleri kapsar?

Giyilebilir teknolojiler, insan yaşamını daha kolay ve keyifli hale getiren küçük akıllı cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cihazlar sayesinde adımları saymak, uyku düzenini takip etmek, kalp atış hızını izlemek ya da stres seviyelerini gözlemlemek mümkün hale geldi. Bu tür cihazlar işlevselliğin yanı sıra eğlence de sunmaktadır. Peki, giyilebilir teknoloji nedir, hangi ürünleri kapsar?

Defne Vera Şahin

Giyilebilir teknoloji, günümüzde sıklıkla kullanılan cihazlar olsa da kökleri aslında 20. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilimsel ve mühendislik yenilikleri sayesinde giyilebilir cihazlar da büyük bir evrim geçirdi. Günümüzde bu cihazlar adım saymak ya da zamanı göstermek gibi basit işlevlerin ötesinde pek çok işleve sahiptir. Bunlar arasında kalp atış hızı, uyku düzeni, stres seviyesi ve hatta vücut sıcaklığı gibi biyometrik verilerin de takip edilmesi yer almaktadır. Bu noktada wearable devices yani giyilebilir teknoloji nedir sorusuna yanıt aranmaktadır.

Giyilebilir teknoloji nedir, hangi ürünleri kapsar?

Giyilebilir cihazlar insan vücudunun hareketlerini ve aktivitelerini takip edebilen akıllı sensörlerle donatılmıştır. Bu cihazlar genellikle akıllı telefonlarla kablosuz olarak eşleşirler. Bu bağlantının kurulabilmesi için Bluetooth, Wi-Fi ya da mobil internet bağlantısı kullanılır. Kullanıcılar ise cihazlarındaki sensörler sayesinde verilerini anlık olarak takip edebilirler.

Giyilebilir teknoloji cihazları formda kalmak, kilo vermek ya da günlük rutinleri daha düzenli hale getirmek gibi hedeflere ulaşmaya yardımcı olur. Giyilebilir teknolojiler sağlık ve spor işlevlerinin yanı sıra eğlence, iş, bilgiye hızlı erişim, eğitim, sosyalleşme ve güvenlik gibi pek çok farklı alanda da kullanıcılara yardımcı olur.

Giyilebilir teknolojik cihazlar arasında şunlar yer alır:

  • Akıllı mücevherler: Yüzük, bileklik ve saat gibi küçük cihazlar genellikle bir akıllı telefona bağlanması sayesinde çalışır.
  • Vücuda yerleştirilen sensörler: Sağlık verilerini izlemek ve iletmek için doğrudan kişilerin vücuduna takılır.
  • Fitness takip cihazlar: Aktiviteler esnasında hayati belirtileri ölçen bileklik, kayış veya kafa bantlarıdır. Bu cihazlar kablosuz olarak fitness uygulamalarına bağlanır.
  • Akıllı giysiler: Yine fitness, sağlık takibi ya da diğer cihazlarla etkileşim sağlarlar. Bunlar tercihe ve ortama göre özellikleri değişebilen giysilerdir.
  • Artırılmış gerçeklik (AR) başlıkları: Gerçek ortamın üzerine dijital bilgiler yerleştirerek etkileşim sağlar.
  • Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri: Kullanıcının ortamını tamamen dijital bir dünyayla değiştirir. Oyun oynayan kişiler sıklıkla kullanır.
  • Yapay zekâ destekli işitme cihazları: Ortam seslerini filtreler. Kişilere özel ayarlamalar yapar ve bazen fitness takibi ya da çeviri gibi ek özellikler sunar.
  • Giyilebilir sanal asistanlar: Kıyafete takılan ses ya da hareketle kontrol edilen cihazlardır. Bunlar soruları yanıtlayabilir ve çeşitli görevleri yerine getirebilirler.
Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Giyilebilir teknoloji
