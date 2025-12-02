Karaman’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki otomobil ile Y.T. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada aracın sürücüsü B.G. ile her iki araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA