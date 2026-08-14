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Gizem'i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti

Adana'da cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt (30), babasıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan amcası G.A. (48) tarafından, babaannesine selam verdiği gerekçesiyle darbedildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gizem'i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti

Olay, 12 Ağustos'ta, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Cankurtaran Gizem Firdevs Ayzıt, aynı apartmanda oturan babaannesiyle kapıda selamlaşıp, sohbet etti. Bu sırada Ayzıt'ın babasıyla arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amcası G.A. da yanlarına geldi. G.A. ile Ayzıt, tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.A., yeğenini darbetti. G.A.'nın Ayzıt'ı dövdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan Ayzıt, savcılığa başvurup amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘BABAANNEME SELAM VERDİM DİYE DARBETTİ’

Olay günü yaşadıklarını anlatan Gizem Firdevs Ayzıt, “İşten çıkıp evime gittiğimde babaanneme selam vermek istedim, amcamla hiç muhatap olmadım. ‘Babaanne, ne yapıyorsun’ dedim. Amcam ise bana, ‘Defol git, asansöre bin’ dedi. Ben de ‘Babaannemle konuşuyorum, seninle muhatap olmuyorum’ cevabını verdim. Buna rağmen sırf babaanneme selam vermek istediğim için bana hem fiziksel hem de sözlü şiddet uyguladı. Bunun üzerine ‘Sana defol git diyorum’ diyerek beni darbedip, asansörün içine sokmaya çalıştı. Korktuğum için girmek istemedim ve dışarı çıkmaya çalıştım. Buna da izin vermedi. İtiş kakışla kendimi dışarı zor attım. Bunun üzerine hakaretler etmeye başladı ve ‘Seni gebertirim’ dedi. Komşular çıktı ve beni elinden aldılar. Can sağlığımdan olabilirdim. Şiddet esnasında kafamı duvara vurup hayatımı kaybedebilirdim. Bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu, namusuma küfürler etti. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

‘İLK FIRSATTA BENİ TEK GÖRDÜĞÜ YERDE SALDIRDI’

Babası E.A. ile amcası G.A.’nın daha önce tartıştıklarını belirten Ayzıt, aralarının bu nedenle açık olduğunu söyleyerek, “Köyde bulunan bir arsa durumundan dolayı babamın kendisiyle bir anlaşmazlığı var. Ancak durum halen hukukta, henüz neticelenmiş değil. Arsa tartışmaları ilk başladığı zamanlarda mesaj atarak taciz etmeye başladı. ‘Ben size iyilik yapmıştım, siz böylesiniz’ diye mesajlar atıp bizi psikolojik olarak da taciz ediyordu. Buradan engellediğimizde gelip yakamızı bırakmıyordu. Biz, amcamız olduğu için geleneklerimize ve ahlakımıza uygun olarak kendisine kötü bir şekilde yaklaşmadığımız halde, ilk fırsatta beni tek gördüğü yerde saldırdı” diye konuştu.

Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 1

Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 2Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 3Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 4
Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 5Gizem i, babasıyla arazi anlaşmazlığı yaşayan amcası darbetti 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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