Gizemli mektubun içindeki ortaya çıktı! Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin arka planı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin liderler onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından, Kraliyet Sarayı’nda basına kapalı olarak yapıldı.

ATEŞKES VE GAZZE VURGUSU

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Trump görüşmesinde ikili ilişkiler ile birlikte bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji ve yatırım başta olmak üzere savunma sanayi alanındaki iş birliğinin önemine değinerek, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin altını çizdi. Erdoğan ayrıca, Trump’ın gayretleriyle İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Gazze’deki insani trajedinin sonlandırılması için yakın diyalogun önemini vurguladı.

O ZARF DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeden paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elindeki zarf kamuoyunda merak konusu oldu. Zarfın Trump tarafından mı verildiği, içinde ne olduğu soruları gündeme geldi. CNN TÜRK’ün haberine göre; zarfın içinde Erdoğan’a ait bilgi notları yer alıyor. Her kritik görüşme öncesinde Cumhurbaşkanına özel olarak hazırlanan bu notlar, kartlara yazılarak zarfa konuluyor. Erdoğan, ihtiyaç duyarsa bu zarfı görüşmelerde yanında bulunduruyor. Dolayısıyla zarf, Erdoğan’a Trump tarafından verilmedi; içeriği tamamen Erdoğan’a ait hazırlık notlarından oluşuyor.