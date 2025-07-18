'Gizemli ülke' endişesi! Çin teyakkuza geçti: "Ulusal güvenliğe büyük bir tehdit"

Çin, nadir toprak minerallerinin yurt dışına kaçırılması konusunda endişeli. Konuyla ilgili Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı devreye girerek bir açıklama yaptı.

"ÜLKE İÇİNDEN SUÇLULARLA ORTAK HAREKET EDİYORLAR"

Global Times gazetesinin haberine göre; yabancı casusluk ve istihbarat teşkilatlarının ülke içinden suçlularla ortak hareket ederek bu minerallerle ilgili ürünleri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları savunulan açıklamada, bu durumun ulusal güvenliğe büyük bir tehdit olduğu belirtildi.

GİZEMLİ BİR ÜLKEDEN SÖZ EDİLDİ

Nadir mineralleri üretme kapasitesinden yoksun "bir ülkeye" işaret edilen açıklamada, adı verilmeyen bu ülkenin uzun zamandır çeşitli yollarla bu kaynakları stokladığı vurgulandı.

"'SIKI TEDBİRLER" ALINDI"

Soruşturmalar sonucunda, bu ülkeden büyük bir yüklenici firmanın, söz konusu elementleri yurt dışına çıkarmadan önce Çin menşeli olduğunu gizlemek için yeniden paketlediği sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yasa dışı çıkışları engellemek için "sıkı tedbirler" ve yasal önlemler alındığı kaydedildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır