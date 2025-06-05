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Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar: Sayıları 3 bin! Kurban Bayramı için bu yıl ilk kez uygulanacak

Kurban Bayramı için trafikte ek önlemler alındı. Bunlardan en dikkat çekeni şehirlerarası otobüslerle ilgili. 3 bin polis, vatandaş gibi bilet alıp otobüslere binecek ve kural ihlallerini tek tek tespit edecek. Söz konusu 'gizli yolcu' uygulamasının yanı sıra otobüs terminalleriyle ilgili bu yıl ilk kez yeni bir uygulama devreye sokulacak.

Gizlenip vatandaşın arasına karışacaklar: Sayıları 3 bin! Kurban Bayramı için bu yıl ilk kez uygulanacak

Kurban Bayramı'nda 17 bin 645 trafik ekibi sahada olacak! Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Trafik İzleme Merkezleri, Kurban Bayramı tatili boyunca trafik akışını son teknoloji sistemlerle takip edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, "Yine bayram süresi boyunca 37 ilde helikopterle, 81 ilde ise dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirilecek. Ve bu yıl ilk defa otobüs terminallerini de denetleteceğiz" diyerek yeni uygulamayı duyurdu.

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Trafik İzleme Merkezleri’nde tatil boyunca trafik yoğunluğu, kural ihlalleri anlık izlenecek. Merkezlerde kullanılan uygulama takip projesiyle tüm illerde anlık yapılan denetimler canlı izlenecek. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere 3 bin gizli yolcu görevlendirilmesi de yapıldı. Polis memurlarından oluşan gizli yolcular, seyahat sırasında otobüs şoförlerinin kural ihlali yapıp yapmadığını denetleyecek.

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"OTOBÜS TERMİNALLERİNİ DE DENETLETECEĞİZ"

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Denetleme Müdürü Zafer Aydın, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında günlük ortalama 17 bin 645 ekibin sahada görevlendirildiğini söyledi. Her gün bin 485 radar ile hız denetimi gerçekleştirileceğini belirten Aydın, “Bunun yanında 462 ortalama hız tespit sistemi ve 62 yerde bulunan EDS'ler ile de hız denetimleri gerçekleştirilecek. Bayram tedbirleri kapsamında otobüslerde 3 bin gizli yolcu uygulaması gerçekleştiriyoruz. Vatandaş gibi bilet alarak otobüslerde seyreden görevlilerimiz sürücülerin kural ihlallerini, bununla beraber bu otobüsleri denetleyen ekipleri de denetlemek marifetiyle sefer sonunda ihlal tespit edilmesi durumunda gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Yine bayram süresi boyunca 37 ilde helikopterle, 81 ilde ise dron ile havadan trafik denetimi gerçekleştirilecek. Ve bu yıl ilk defa otobüs terminallerini de denetleteceğiz” dedi.

"92 BİNDEN FAZLA KAMERAYI İZLEYEBİLİYORUZ"

Aydın, Türkiye genelinde denetim gerçekleştiren trafik ekiplerinin anlık konumlarını, hangi konularda denetim gerçekleştiklerini takip edebildiklerini söyleyerek, "'Kent Güvenliği Yönetim Sistemi’ marifetiyle 92 binden fazla kamerayı izleyebiliyoruz.

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Yani trafik yoğunluğu olması durumunda illerimize gerekli bildirimleri yaparak tedbirlerin alınmasını da sağlayabiliyoruz. Bunun dışında yine bayram süresince kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu ihlali gibi çeşitli ihlalleri de tespit ederek idari yaptırıma dönüştürebiliyoruz. Ulaştırma elektronik takip ve denetim sistemi projesini kullanıyoruz. Bu proje de şu an Türkiye'de seferde olan bütün otobüslerin anlık konumlarını bize gösteriyor.

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Güzergah üzerinde denetlenmesini istediğimiz ekibe bildirerek bu aracın gerekli kontrollerini sağlayabiliyoruz. Bunun dışında kaza analizi projemizle Türkiye'de meydana gelen kazaları anlık olarak burada bütün detaylarıyla görebiliyoruz. Yine otogar projesi kapsamında Türkiye'de seyahatte olan otobüslerin hangi otogarlarda denetlendiğini, işte hangi evrakları kontrol edilene kadar birçok bilgiyi bu proje üzerinden sürücü isimlerine kadar takibini yapabiliyoruz. Trafik yoğunluğu haritasını da mutlak suretle takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı polis trafik hız otobüs
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