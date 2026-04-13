Gizli belge gerçek çıktı! Endonezya'dan açıklama: "Tasarı aşamasında"

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoedin'in Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, Jakarta Globe'a, basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Rico, "Dolaşımda olan belge henüz tasarı aşamasında. Henüz iç görüşmeler ve hükümet kurumları arasında görüşmeler kapsamında." ifadesini kullandı.

Bu işbirliğini "niyet mektubu" olarak niteleyen Rico, "Anlaşma nihai değil. Bu, resmi hükümet politikasının dayanağı olarak kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Rico, "Endonezya hava sahasında yetki, kontrol ve denetim tamamen ülkemize aittir. Herhangi olası düzenleme, Endonezya'nın ulusal hava sahasında her türlü aktiviteyi onaylama ya da reddetmesi için tam yetkiyi garanti etmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie'nin, bugün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesi bekleniyor.

Hindistan merkezli Sunday Guardian haber sitesi, ABD hükümetinden "gizli bir belgeye" dayandırdığı haberinde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun, hava sahasına ABD askeri uçaklarının girişine genel izin verme konusunu Washington'la görüştüğünü iddia etmişti.

Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır