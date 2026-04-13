Gizli belge gerçek çıktı! Endonezya'dan açıklama: "Tasarı aşamasında"

Endonezya, ABD ordusu uçaklarının hava sahasını kullanması için genel izin vereceği iddialarına ilişkin yetkinin tamamen kendilerine ait olduğunu ve söz konusu anlaşmanın nihai olmaması nedeniyle hükümet politikasının dayanağı olarak kullanılamayacağını bildirdi. Açıklamada, "Dolaşımda olan belge henüz tasarı aşamasında" denildi.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoedin'in Sözcüsü Rico Ricardo Sirait, Jakarta Globe'a, basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"DOLAŞIMDA OLAN BELGE HENÜZ TASARI AŞAMASINDA"

Rico, "Dolaşımda olan belge henüz tasarı aşamasında. Henüz iç görüşmeler ve hükümet kurumları arasında görüşmeler kapsamında." ifadesini kullandı.

"ANLAŞMA NİHAİ DEĞİL"

Bu işbirliğini "niyet mektubu" olarak niteleyen Rico, "Anlaşma nihai değil. Bu, resmi hükümet politikasının dayanağı olarak kullanılamaz." değerlendirmesinde bulundu.

"YETKİ, KONTROL VE DENETİM ÜLKEMİZE AİTTİR"

Rico, "Endonezya hava sahasında yetki, kontrol ve denetim tamamen ülkemize aittir. Herhangi olası düzenleme, Endonezya'nın ulusal hava sahasında her türlü aktiviteyi onaylama ya da reddetmesi için tam yetkiyi garanti etmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie'nin, bugün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile görüşmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Hindistan merkezli Sunday Guardian haber sitesi, ABD hükümetinden "gizli bir belgeye" dayandırdığı haberinde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun, hava sahasına ABD askeri uçaklarının girişine genel izin verme konusunu Washington'la görüştüğünü iddia etmişti.
Kaynak: AA

