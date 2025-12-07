HABER

Gizli bir şekilde elektrik harcayan 6 ev aleti

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle gündelik hayatta kullanılan elektronik cihazların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu gelişmeler insan hayatına konfor katarken aynı zamanda enerji tüketiminde belirgin bir yükselişi getirmektedir. Bazı elektronik cihazlar ise tahmin edilenden daha fazla elektrik harcamaktadır. İşte gizli bir şekilde elektrik harcayan 6 ev aleti...

Gizli bir şekilde elektrik harcayan 6 ev aleti
Defne Vera Şahin

Modern hayatta elektrikli ev aletleri günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu aletler hayatı kolaylaştırırken farkında olmadan elektrik tüketimini de artırmaktadır. Bilhassa evlerde kullanılan cihazlar her işi yaparken aylık elektrik faturasının beklenenden fazla gelmesine yol açmaktadır. Enerji tüketimini kontrol etmek isteyen pek çok kişi hangi ev aletlerinin daha fazla elektrik harcadığını merak etmektedir.

Gizli bir şekilde elektrik harcayan 6 ev aleti

Günlük yaşamda sıkça kullanılan birçok ev aleti görünürde masum olsa da aslında elektrik tüketimini büyük oranda artırmaktadır. Bazı cihazlar kısa süreli kullanılsa bile yüksek watt gücü nedeniyle yoğun enerji tüketir. Bazıları ise gün boyu kesintisiz çalıştıkları için elektrik faturasının gizli sorumlusu haline gelir.

Faturasının daha düşük gelmesini isteyen birçok insan evinde hangi elektrikli cihazın yüksek miktarda enerji harcadığını öğrenmek istemektedir. Gizli bir şekilde elektrik harcayan 6 ev aleti şöyledir:

1. Elektrikli şofben

Elektrikli şofbenler sıcak su ihtiyacını en hızlı şekilde karşılayan cihazlardır. Buna karşın enerji tüketiminde evlerin en yüksek masraflı aletlerinden biridir. Çalışma güçleri genellikle 4000 ile 6000 Watt arasında değişir. Bu da birkaç dakikalık kullanımın bile faturaya büyük bir yük bindirmesine neden olur. Duş süresi uzadıkça cihazın harcadığı enerji de katlanarak artar. Bu yüzden kullanım süresini sınırlamak ve mümkünse tasarruf moduna sahip modellere yönelmek oldukça önemlidir.

2. Klima

Yaz aylarında serinlemek için sıkça kullanılan klimalar elektrik faturalarını kabarttığı bilinmektedir. Klimalar ortalama 1200 ile 2000 Watt arasında güç harcarlar. Evin büyüklüğü, dış ortam sıcaklığı ve tercih edilen ayar derecesine göre değişen miktarlarda elektrik tüketebilirler. Bu yüzden sıcak dönemlerde sürekli çalışarak faturaya etkisi ciddi ölçüde yükselir.

3. Buzdolabı

Buzdolapları 24 saat boyunca aralıksız çalıştıkları için evin en yüksek enerji tüketimine sahip cihazlarından biridir. Eski ve düşük enerji sınıfına sahip bir buzdolabı yılda 400 ile 600 kWh arasında elektrik harcayabilir. Modern A+++ sınıfı buzdolapları ise bu değeri yaklaşık yarıya düşürerek büyük bir tasarruf sağlamaktadır. Öte yandan kapının gereksiz yere açık bırakılması gibi faktörler iç sıcaklığın artmasına neden olacağı için tüketimi de yükseltebilir.

4. Elektrikli ısıtıcılar

Kış aylarında sıkça kullanılan elektrikli ısıtıcılar genellikle 1500 ile 2500 Watt arasında enerji tüketir. Uzun süreli çalıştırıldıklarında faturaya yansıyan etkileri de birçok kişi tarafından fark edilir. Bilhassa yalıtımı zayıf olan evlerde daha uzun süre açık kaldığında elektrik masrafı da hızla artmaktadır.

5. Çamaşır makinesi

Çamaşır makineleri program seçimine ve yıkama sıcaklığına bağlı olarak 0,5 ile 2 kWh arasında elektrik tüketebilirler. Haftada 3-4 kez çalışan bir makinenin aylık tüketimi 15 ile 25 kWh seviyelerine ulaşabilir. Yüksek sıcaklıkta yapılan yıkamalar da enerji harcamasını önemli ölçüde yükselten bir unsurdur. Bu yüzden düşük sıcaklık programlarını kullanmak ve makineyi dolu şekilde çalıştırmak tasarruf sağlayacaktır.

6. Fırın ve ocaklar

Elektrikli fırınlar ve ocaklar uzun süren yemek pişirme işlemlerinde oldukça yüksek enerji tüketmektedir. Bu cihazlar ortalama 1500 ile 3000 Watt arasında çalışırlar ve sürekli kullanıldığında faturayı da belirgin şekilde artırır. Isıyı sabit tutma zorunluluğu ve uzun pişirme süreleri tüketimi daha da yükseltecektir. Enerji tasarrufu sağlamak için ön ısıtmayı kısa tutmak, kapağı sık açmamak ve uygun ayarlarda pişirme yapmak oldukça önemlidir.

