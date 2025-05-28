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Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

Önce Sapanca'da bungalovda sonra da Denizli'de apartta… Türkiye bu iki gizli kamera olayını konuşmaya devam ediyor. Denizli'de üçlü prizden çıkan kameranın ardından skandallar da büyüyerek devam ediyor. Dairenin sahibi fantezi için yaptığını ifade etmişti. Şimdi de ilanı ortaya çıktı. Sapık kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kız öğrencileri hedef almış.

Gizli kamera sapığının skandalları bitmiyor! Kendini 'öğrenci dostu' diye tanıtıp kızları hedef almış

Denizli'de dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisinin kiralık ilanlarında kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtıp, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

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DAİRESİNİ 3 ODAYA BÖLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat Filiz (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi.

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ÜÇLÜ PRİZDEKİ IŞIK ORTAYA ÇIKARDI

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

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MAHREM GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ

Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat Filiz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALDI

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat Filiz, yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat Filiz'in kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı.

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TEPKİLER BÜYÜYOR

Murat Filiz'e ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat Filiz'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sapık Denizli gizli kamera ilan priz
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