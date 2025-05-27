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Aparttaki gizli kamera skandalı büyüyor! Çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüsü çıktı... Canlı izleyen sapıktan akılalmaz ifade: Fantezi için yaptım

Türkiye Denizli'de bir aparttan üçlü prizden çıkan gizli kamerayı konuşuyor. Apart sahibi her şeyi itiraf etti. Görüntüleri canlı izleyen sapık fantezi için yaptığını belirtti. Hafıza kayıtlarında ise çok sayıda uygunsuz görüntü ele geçirildi. Ekipler mağdurlara ulaşacak ve şikayetçi olup olmayacağını soracak.

Aparttaki gizli kamera skandalı büyüyor! Çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüsü çıktı... Canlı izleyen sapıktan akılalmaz ifade: Fantezi için yaptım

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sahibi olduğu apartman dairesini tek odalı apartlara çevirerek, saatlik ve günlük kiraya verip, yatakları ve banyoları görecek şekilde üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirdiği belirlenip tutuklanan Murat Filiz'in (48) ifadesi ortaya çıktı. Filiz, polisteki ifadesinde; gizli kameraları fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi.

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PRİZDEN GİZLİ KAMERA ÇIKTI

Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında kalan M.A., duvara monte edilmiş üçlü prizden ışık yansıdığını fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., yatağı ve banyoyu gören prizi söküp, içini açtı. Prizdeki gizli kamerayı bulan M.A., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda; apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat Filiz, gözaltına alındı.

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ÇOK SAYIDA KİŞİNİN UYGUNSUZ GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

İncelemede; gizli kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüleri olduğu belirlendi. Filiz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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CANLI İZLİYORMUŞ! "FANTEZİ AMACIYLA YERLEŞTİRDİM"

Filiz'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. Filiz ifadesinde; gizli kameraları prizlere fantezi amacıyla yerleştirdiğini, yaşanan durum nedeniyle utandığını söylediği öğrenildi. Filiz'in gizli kameraları internete bağlı olarak kurduğu, yaşananları canlı olarak cep telefonundan izleyip, aynı zamanda da kaydettiği ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkmasının ardından apartlarda kalıp, kaydedildiğinden şüphelenen 4 kişi daha polise şikayetçi oldu. Böylelikle şikayetçi sayısı 5'e yükseldi.

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MAĞDURLAR TESPİT EDİLECEK

Diğer yandan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından hafıza kartlarındaki görüntüler de incelemeye alındı. Çok sayıda uygunsuz görüntünün yer aldığı hafıza kartlarındaki kişilerin de tespit edilerek Filiz'den şikayetçi olup, olmayacaklarının belirleneceği bildirildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli apart gizli kamera priz
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