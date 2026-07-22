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Gizli kamerayla kaydetti, görüntüler dehşete düşürdü! Genç kadının yardım çığlığı...

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Ankara’da yaşayan Derin Deniz isimli kadının sosyal medyadaki yardım çığlığı yankı uyandırdı. Eşi tarafından uzun süredir fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürerek yaşadıklarını ve evde kaydedilen görüntüleri kamuoyuyla paylaşan genç kadın, 19 Temmuz’da yaşandığını belirttiği son olayın ardından sesini duyurmak istediğini söyledi.

Ankara'daki kadına şiddet iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İddiaya göre olay, çiftin eşinin ablasının evine misafir olarak gittiği sırada yaşandı. İsminin Derin Deniz olduğunu belirten genç kadın, eşinin telefonunda bir kadın numarası gördüğünü ve bunun üzerine aralarında kısa bir konuşma geçtiğini belirtti.

YUMRUK YEDİ, BEBEĞİNE SARILDI

Bu konuşmanın ardından eşinin kendisine yumruk attığını öne süren Deniz, can havliyle bebeğine sarılarak evden çıkmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını ifade etti.

Gizli kamerayla kaydetti, görüntüler dehşete düşürdü! Genç kadının yardım çığlığı... 1

KAŞI AÇILDI, KANLAR İÇİNDE KALDI

Genç kadın, daha sonra bebeğinin kucağından alındığını ve savunmasız kaldığı sırada eşinin kendisini darbetmeye devam ettiğini iddia ederek, aldığı darbeler sonucu kaşının açıldığını ve kanlar içinde kaldığını söyledi.

Gizli kamerayla kaydetti, görüntüler dehşete düşürdü! Genç kadının yardım çığlığı... 2

2,5 SENEDİR SÜREN ŞİDDET

Derin Deniz, yaklaşık 2,5 yıldır sistematik şiddete maruz kaldığını, hamileliği sırasında da şiddetin devam ettiğini öne sürerken, yaşananlara küçük kızının da tanık olduğunu iddia etti.

Gizli kamerayla kaydetti, görüntüler dehşete düşürdü! Genç kadının yardım çığlığı... 3

Sesini duyurmak istediğini belirten Deniz, yetkililerden ve kamuoyundan destek beklediğini ifade etti. Olayla ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kadına şiddet Ankara
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