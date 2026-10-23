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GKRY’de Rus milyarder Abramoviç’in servetine ilişkin soruşturma

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in milyarlarca dolarlık servetinin Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı.

GKRY’de Rus milyarder Abramoviç’in servetine ilişkin soruşturma

Milyarlarca dolarlık servetiyle bilinen Rus milyarder Roman Abramoviç’in GKRY'deki finansal bağlantıları mercek altına alındı. GKRY polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in milyarlarca dolarlık servetinin Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Rum basınında yer alan haberlere göre, Abramoviç’in Güney Kıbrıs’taki şirketleri üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerin ardından incelemeye alındı.

GKRY’de Rus milyarder Abramoviç’in servetine ilişkin soruşturma 1

ABRAMOVİÇ’İN SERVETİNİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ GİZLENDİ

BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte’un Güney Kıbrıs’taki yapılanmasının Abramoviç’e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. Araştırmaya göre, Abramoviç’in Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığı, geriye dönük düzenlenen belgeler kullanılarak şirket hesaplarından çıkarıldı. Söz konusu işlemlerin, Abramoviç’in servetinin gerçek büyüklüğünün gizlenmesine ve yüksek miktarda vergi ödenmesinden kaçınılmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

GKRY’de Rus milyarder Abramoviç’in servetine ilişkin soruşturma 2

10 MİLYAR DOLARLIK SERVET MERCEK ALTINDA

BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının incelemelerinde, 1999-2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgeler aracılığıyla Abramoviç’e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu ileri sürüldü. Araştırmada, Güney Kıbrıs merkezli MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali belgelerin incelendiği belirtildi. MeritServus’un uzun yıllar Abramoviç’e ait şirketlerin yönetiminde görev aldığı ve 2005 yılına kadar Deloitte’un Güney Kıbrıs yapılanmasıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.
GKRY’de Rus milyarder Abramoviç’in servetine ilişkin soruşturma 3

RUM POLİSİ 6 AYLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde yaptığı açıklamada, BBC tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin delil toplamaya başladıklarını bildirdi. Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemleri kapsadığını belirterek olayların üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle incelemenin kapsamlı yürütüleceğini ifade etti. Soruşturmanın yaklaşık 6 ay sürebileceğini açıklayan Anastasiades, elde edilen belgelerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini ve suç unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını söyledi.

RUM DENETİM KURUMLARININ YETKİLERİ TARTIŞILIYOR

GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu temsilcisi Andreas Zachariades, ilgili denetim şirketiyle temasa geçtiklerini ve açıklama talep ettiklerini bildirdi. Zachariades, olayların 2003-2006 yıllarına uzanması nedeniyle delillere ulaşmanın güçleştiğini belirtti. Denetim kurumunun 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Zachariades, kurumun kuruluşundan önceki olaylara ilişkin yetkisinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu ifade etti.

DELOİTTE SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus ise Rum basınına yaptığı açıklamada, geçmiş yıllara ait işlemlerin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını bildirdi. Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu.

AVUKATLAR İDDİALARI REDDETTİ

Abramoviç’in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerin yasa dışı şekilde geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Avukatlar, Abramoviç’in profesyonel mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığını ve söz konusu işlemlerde herhangi bir yasa dışı faaliyetten haberdar olmadığını belirtti.

Soruşturmanın sonucu bekleniyor

Soruşturma kapsamında henüz kesinleşmiş bir suç tespiti veya mahkumiyet kararı açıklanmazken, iddiaların vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve mali belgelerde usulsüzlük şüpheleri yönünden incelendiği bildirildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Roman Abramovich
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