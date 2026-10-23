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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, ihale ve işe alımlarda usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı gerekçeleriyle görevden uzaklaştırıldı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı 1

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ADANA İLİ ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANI EMRAH KOZAY’IN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY,
Hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı İçişleri Bakanlığı Çukurova
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