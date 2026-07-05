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GKRY’de saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan KKTC vatandaşının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite’nin yaralının ailesiyle ve hem kuzey hem de güneydeki yetkililerle temasa geçtiğini ifade etti.

GKRY’de saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Ayia Napa kentinde kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırdı. Rum basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 06.00 sıralarında Ayias Mavris Caddesi’nde ağır yaralı halde bulunan kişinin Kıbrıs Türkü olduğu ve ağır yaralandığı aktarıldı.

GKRY’de saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi 1

RUM KESİMİ'NDE KKTC VATANDAŞINA SALDIRI: ENTÜBE EDİLDİ

Yaralının, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve entübe edildiği ifade edilen haberlerde, doktorların yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirdiği bildirildi. Haberlerde, olayın bir nefret suçu olup olmadığının titizlikle araştırılması gerektiği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

GKRY’de saldırıya uğrayan 47 yaşındaki KKTC vatandaşı entübe edildi 2

KKTC CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan KKTC vatandaşının hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, olayın öğrenilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı ile İki Toplumlu Teknik Komite’nin yaralının ailesiyle ve hem kuzey hem de güneydeki yetkililerle temasa geçtiğini ifade etti.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Erhürman, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün de süreci yakından takip ettiğini kaydetti. Erhürman, yaralı vatandaşın sağlık durumu ile olayın hukuki boyutunun ilgili makamlar tarafından yakından izlendiğini belirterek, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kktc saldırı
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