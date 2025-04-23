HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Gliserin kulak damlası ne işe yarar? Kulağa gliserin nasıl uygulanır? Kulak için gliserin damla

Gliserinin bir diğer adı da gliseroldur. Doğal kaynaklardan elde edilir ve daha çok hayvansal yağlardan ve bitkisel yağlardan üretilir. Farklı kullanım alanları bulunan gliserin daha çok nemlendirici etkisi ile kullanılır. Hem saçlara hem de cilde sağlık verdiği bilinmektedir.

Gliserin kulak damlası ne işe yarar? Kulağa gliserin nasıl uygulanır? Kulak için gliserin damla
Ferhan Petek

Suyu çekme ve suyu tutma kapasitesine sahip olan gliserin, losyonlarda, damlalarda, cilt kremlerinde ve çeşitli cilt ve saç bakım ürünleri içinde kullanılan bir maddedir. Özellikle kuru cilt ve kuru saç sorunu yaşayan kişilere doktor önerisi ile kullandıkları takdirde iyi geldiği bilinmektedir. Ancak bilinçsizce uygulanmamalı, gliserinin iyi geldiği bilinen sorunların belirtileri görüldüğü zaman önce doktora danışılmalıdır. Gliserin ayrıca kulak damlasının içinde de yer alabilen bir sıvıdır.

Gliserin kulak damlası ne işe yarar?

Cilde direkt olarak uygulanarak da kullanılabilen gliserin en basit tanımı ile bir tür nemlendiricidir. Saç bakımı için şampuanlarda ya da günlük olarak kullanılan nemlendirici kremlerin içinde gliserin bulunmaktadır. Düzenli olarak kullanmadan önce mutlaka denenmeli ve uygulanacak olan bölgenin küçük bir kısmına sürülerek test edilmelidir.

Kulak için gliserin damlalar da bulunmaktadır. Eğer kulaklarda yüksek oranlarda bir tıkanıklık varsa gliserin içeren kulak damlası kullanılabilmektedir. Ne kadar miktar kullanılacağı ve ne kadar süre için kullanılacağı da mutlaka doktor tarafından belirlenmelidir. Doktorun önerisi ve yönlendirmesi ile kullanılacak olan gliserin kulak damlası ile kulaklarda oluşan tıkanıklığı gidermek mümkün olabilir.

Kulağa gliserin nasıl uygulanır?

Gliserin damla kulağa uygulanacaksa doktorun söylediği süre için ve belirttiği miktarlarda kullanılmalıdır. Genel olarak kulakta çok fazla bir tıkanıklık durumu söz konusu ise her kulağa damlatılarak tıkanıklık sorunu giderilebilir. Kulaklardaki tıkanıklık sorunu için gliserinli kulak damlası kullanılacaksa tıkanıklığın oranına göre uygulanmalıdır.

Örnek olarak her iki kulağa da 10'ar damla olacak şekilde gliserinli kulak damlası damlatılır. Eğer tıkanıklık çok fazla ve yoğun değilse her iki kulağa da 3 ya da 5 damla kadar damlatmak yeterli olacaktır. Uygulanan kulak damlasının kulak içinde birkaç dakika durması gerekebilir. Bunun için damla damlatıldıktan sonra diğer kulağa damla damlatılmadan önce kafa birkaç dakika boyunca yatay olarak tutulmalıdır.

Bu sayede gliserin kulak damlası kulak kanalında kalabilir ve etkisini gösterebilir. Kulakları hafifçe kurulamak ya da fazla olan sıvının dışarı çıkmasını sağlamak için de bir pamuklu kulak çubuğu ile çok hafif bir şekilde müdahalede bulunulabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldıFurkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı
Yola dökülen odunlar trafik akışını engellediYola dökülen odunlar trafik akışını engelledi

Anahtar Kelimeler:
Kulak sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Bu nasıl maç! Terim kendisi bile inanamadı: İlk kez başıma geldi!

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Kayınpederi kızını ve damadını öldürmek için defalarca tetiğe bastı! Şok eden anlar: 'Polis ne yapacak?'

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

Sahaya girip futbolcuyu darp etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.