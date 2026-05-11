Glock Organize Suç Örgütü’ne operasyon: 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da irtibata geçtikleri işyerlerinin sahiplerinden ’Glock Organize Suç Örgütü’ suç örgütü adına haraç isteyen 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, emniyete başvuran iki iş yeri sahibi kendileri ile irtibata geçerek ’Glock Organize Suç Örgütü’ adına para isteyen şahıslardan şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler örgüt mensubu oldukları iddia edilen şahısların adreslerine baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ise tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet bıçak, cep telefonları, hafıza kartı ile haraç istemeye gelip gittikleri motosiklet ele geçirildi.
Olayın ardından yakalanan şahıslardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

