HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Glütensiz beslenmenin faydaları nelerdir? Glütensiz beslenme sağlıklı mı?

Beslenme alışkanlıkları, kişilerin sağlık durumlarını ve yaşam kalitelerini doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Son yıllarda farklı beslenme biçimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar çoğalmış ve bu doğrultuda çeşitli yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan biri de glütensiz beslenmedir. Peki, glütensiz beslenmenin faydaları nelerdir?

Glütensiz beslenmenin faydaları nelerdir? Glütensiz beslenme sağlıklı mı?
Hacer Atik

Glüten; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda doğal olarak bulunan bir protein türüdür. Genellikle insanlar için zararsız olan bu protein türü, bazı kişilerde sindirim sistemine olumsuz yönde etki edebilmektedir. Özellikle çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.

Glütensiz beslenmenin faydaları nelerdir?

Glütensiz beslenme, temelde glüten adı verilen proteinin diyetten çıkarılmasıyla uygulanmaktadır. Bu yöntem, özellikle glüten intoleransı ve çölyak hastalığı olan kişiler için zorunlu bir tercihtir. Fakat sağlıklı bireylerde de bu beslenme türüne rastlanmaktadır. Glütensiz beslenmenin öne çıkan faydaları şu şekildedir:

  • Glütensiz beslenme, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olmaktadır. Gaz ve şişkinlik gibi şikayetleri de azaltabilmektedir.
  • Glüten hassasiyeti olan kişilerde yorgunluk, baş ağrısı ve konsantrasyon sorunlarının azalmasına katkı sağlamaktadır.
  • Zihinsel sağlığı destekleyerek odaklanma, hafıza ve genel ruh halinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Kişinin enerjisini yükselterek günlük aktivitelerde daha zinde hissetmesini sağlamaktadır.
  • Egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarının azalmasına yardımcı olmaktadır.
  • Bağırsak dokusunu korur. Özellikle çölyak hastalarında bağırsak sağlığının devamını sağlamaktadır.
  • Eklemlerdeki iltihabı önleyerek hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini desteklemektedir.
  • İşlenmiş gıda tüketimini azaltarak daha doğal ve besin değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesini teşvik etmektedir.

Glütensiz yiyecekler nelerdir?

Glütensiz beslenme; arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glütenin diyetten çıkarılmasıyla uygulanmaktadır. Bu yüzden glüten içermeyen yiyecekler tercih edilerek beslenme planı oluşturulmaktadır. Glüten içermeyen yiyecekler şu şekildedir:

  • Pirinç, mısır, nohut, mercimek, kinoa, karabuğday ve fasulye gibi tahıllar ve baklagiller
  • Tüm meyve ve sebzeler
  • Taze et, tavuk ve balık gibi işlenmemiş et ürünleri
  • Glüten katkısı olmayan süt, yoğurt, peynir ve tereyağı
  • Badem, ceviz, fındık ve chia tohumu
  • Mısır unu ve pirinç unu

Glütensiz beslenmede, işlenmiş ve paketlenmiş gıdaların etiketleri dikkatle incelenmelidir. Çünkü bazı ürünler glüten içeren katkı maddeleri barındırmaktadır.

Glütensiz beslenmede tüketilmemesi gereken besinler nelerdir?

Glütensiz beslenme, özellikle çölyak hastalığı ve glüten hassasiyeti olan kişiler için oldukça önemlidir. Bu yüzden bu kişilerin glüten içeren besinlerden uzak durması gerekmektedir. Glütensiz beslenmede kaçınılması gereken başlıca besinler şunlardır:

  • Simit, ekmek, poğaça, börek, makarna ve kek gibi ürünler
  • Arpa maltı içeren biralar ve mal içecekler
  • Çavdar ekmeği ve çavdar unlu gıdalar
  • Hazır çorbalar ve şekerlemeler
  • Cips, kraker, kavrulmuş kuruyemiş ve bazı hazır soslar
  • Soya sosu, sosis, salam ve hazır köfte
  • Bulgur, irmik, siyez buğdayı ve kuskus

Glütensiz kahvaltı nasıl yapabilirim?

Glütensiz beslenme, doğru malzemeler kullanıldığında hem lezzetli hem de besleyici yemekler hazırlamayı mümkün kılmaktadır. Glüten içermeyen unlar, tahıllar ve doğal gıdalar sayesinde ekmekten makarnaya, tatlıdan atıştırmalığa kadar pek çok tarif glütensiz olarak yapılabilmektedir. Evde yapabileceğiniz pratik kahvaltı tarifi şu şekildedir:

Glütensiz Pancake

Malzemeler:

  • 1 su bardağı glutensiz un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı,
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1/2 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

  1. Öncelikle kuru malzemeleri bir kapta karıştırın.
  2. Ayrı bir kapta süt, yumurta ve yağı çırpın.
  3. Sonrasında tüm malzemeleri tek bir kapta toplayın ve güzelce karıştırın.
  4. Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın ve karışımdan kepçe ile dökün.
  5. Her iki tarafı da altın rengi olana kadar pişirin.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel: "Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor"Özel: "Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor"
Bursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdiBursa’da çocuklar oyun parkını ateşe verdi

Anahtar Kelimeler:
Gluten beslenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.