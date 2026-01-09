Gmail Gmail olalı böyle değişiklik görmedi! Google'dan 3 milyar kullanıcıyı etkileyen karar

E-posta kutuları artık sadece posta biriktiren yerler değil; tanıtımlar, iş yazışmaları, spamlar ve otomatik bildirimlerle dolu bir yere dönüşmüş durumda. Bu yoğunluk içinde önemli mailleri yakalamak, uzun yazışmaları takip etmek ve her mesaja tek tek yanıt yazmak büyük bir yük haline geliyor. Teknoloji devleri de bu yüzden e-postayı, yapay zekâ ile desteklenen akıllı bir asistan deneyimine dönüştürmeye odaklanmış durumda. Bu şirketlerden biri de Google.

GOOGLE'DAN TARİHİ GMAİL DEĞİŞİKLİĞİ

Google, 3 milyar kullanıcısı bulunan Gmail için Gemini yapay zeka altyapısına dayanan yeni özellikleri devreye aldığını açıkladı. CNBC-e'de yer alan habere göre, şirket, artan e-posta trafiği ve bilgi yoğunluğu nedeniyle Gmail’i yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkararak kişisel ve proaktif bir dijital asistana dönüştürmeyi hedefliyor.

AI OVERVİEWS İLE E-POSTALARA DOĞRUDAN YANIT

Google, Gmail’e AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) özelliğini ekledi. Bu özellikle birlikte uzun e-posta zincirleri otomatik olarak özetleniyor ve kullanıcılar gelen kutularına doğal dilde soru sorabiliyor.

Örneğin, geçmişteki bir yazışmadan bilgi arayan kullanıcılar, anahtar kelimeyle arama yapmak yerine doğrudan soru sorarak özetlenmiş ve net yanıtlar alabiliyor.

AI Overview sohbet özetleri bugünden itibaren tüm kullanıcılara ücretsiz sunulurken, gelen kutusuna soru sorma özelliği Google AI Pro ve Ultra aboneleri için erişime açıldı.

E-POSTA YAZIMI DAHA HIZLI VE KOLAY

Gmail’de yer alan Help Me Write özelliği artık tüm kullanıcılar tarafından ücretsiz kullanılabiliyor. Bu araç, e-postaları sıfırdan yazma veya mevcut metni iyileştirme imkanı sunuyor.

Ayrıca Suggested Replies (Önerilen Yanıtlar), yazışmanın bağlamını analiz ederek kullanıcının diline ve üslubuna uygun, tek tıkla gönderilebilecek yanıtlar üretiyor.

Yeni Proofread (Düzeltme) özelliği ise gelişmiş dilbilgisi, ton ve stil kontrolleri sağlıyor. Proofread özelliği Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunuluyor.

AI INBOX İLE ÖNCELİKLİ E-POSTALAR ÖNE ÇIKIYOR

Google, gelen kutusundaki bilgi yoğunluğunu azaltmak amacıyla AI Inbox özelliğini de tanıttı. AI Inbox, önemli e-postaları öne çıkararak kullanıcıya bir tür kişisel özet ekranı sunuyor.

Bu sistem; sık iletişim kurulan kişiler, rehberde kayıtlı kişiler ve mesaj içeriklerinden çıkarılan ilişkiler gibi sinyalleri kullanarak önceliklendirme yapıyor. Fatura ödemeleri, randevular ve acil bildirimler otomatik olarak üst sıralara taşınıyor. Google, tüm analizlerin kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

AI Inbox, ilk aşamada sınırlı sayıda test kullanıcısına açılacak ve ilerleyen aylarda daha geniş kitlelere sunulacak.

ABD’DE KULLANIMA AÇILDI, YAYILIM SÜRECEK

Yeni Gmail özellikleri, Gemini 3 altyapısı ile hayata geçirildi. Güncellemeler bugünden itibaren ABD’de ve İngilizce olarak kullanıma sunulurken, Google önümüzdeki aylarda daha fazla dil ve bölge için erişimin genişletileceğini açıkladı.

Google’ın bu adımı, e-postayı yalnızca bir iletişim aracı olmaktan çıkarıp yapay zeka destekli bir bilgi ve görev yönetim platformuna dönüştürme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.