Gmail kullanan herkesi ilgilendiriyor! Google bugüne kadar izin vermiyordu, artık mümkün olacak

Google, Gmail kullanıcılarına mevcut adreslerini değiştirme imkânı tanımaya hazırlanıyor. Sızan destek belgelerine göre kullanıcılar, her 12 ayda bir kez olmak üzere toplam üç defa adresini yenileyebilecek. Uzmanlar ise bu sürecin dolandırıcılar için bulunmaz bir fırsat olduğu konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Enes Çırtlık

Günümüzde çocukken alınmış komik kullanıcı adına sahip Gmail adresini kullanan insanlar var. Profesyonel hayata geçip ismini değiştirenler, evlenenler ya da sadece daha kurumsal bir adrese geçmek isteyenler için “yeni hesap aç, tüm hayatını taşı” dışında bugüne kadar bir seçenek yoktu. Çünkü Google, Gmail kullanıcılarının mevcut e-posta adreslerini değiştirmesine bugüne kadar izin vermiyordu. Ancak bu durum değişiyor.

KULLANICILAR ARTIK GMAİL ADRESLERİNİ DEĞİŞTİREBİLECEK

TRT Haber'de yer alan habere göre, yıllardır süregelen katı kurallarıyla bilinen Google, kullanıcılarını şaşırtacak devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. Outlook ve Proton Mail gibi rakiplerinin aksine, Gmail kullanıcılarının mevcut e-posta adreslerini değiştirmesine bugüne kadar izin vermeyen teknoloji devi, bu tabuyu yıkıyor. Yakın zamanda sızan resmi destek belgelerine göre, artık kullanıcılar mevcuttaki "gmail.com" uzantılı adreslerini tamamen yeni bir isimle güncelleyebilecekler.

HER 12 AYDA BİR KEZ, TOPLAMDA ÜÇ DEFA

Bu yeni özellik, aslında Google’ın Hintçe hazırlanan bir destek belgesinin fark edilmesiyle gün yüzüne çıktı. Belgede yer alan ayrıntılara göre, kullanıcılara her 12 ayda bir kez olmak üzere, toplamda üç defa adres değiştirme hakkı tanınacak. En dikkat çekici nokta ise eski adreslerin kaybolmayacak olması; kullanıcılar hem eski hem de yeni adreslerine gelen e-postaları aynı kutuda görmeye devam edebilecekler. Bu durum, özellikle profesyonel hayatta isim değişikliğine giden veya gençlik yıllarında aldığı e-posta adresinden kurtulmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Ancak bu gelişmenin karanlık bir yüzü de bulunuyor. Siber güvenlik uzmanları, bu tür büyük sistem değişikliklerinin dolandırıcılar için bulunmaz bir fırsat olduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle "e-posta adresinizi değiştirmek için tıklayın" tarzındaki sahte bildirimlerin ve oltalama saldırılarının artması bekleniyor. Gmail adresinin aynı zamanda tüm Google servislerine giriş anahtarı olduğu düşünüldüğünde, kullanıcıların resmi kanallar dışındaki hiçbir bağlantıya itibar etmemesi büyük önem taşıyor. Google’ın bu özelliği tüm dünyada kademeli olarak devreye alması beklenirken, güvenliğini korumak isteyen kullanıcıların sabırla resmi güncellemeyi beklemesi tavsiye ediliyor.

