Goal Battle, kuralların olmadığı futbol deneyimi!

2022 yılında Murat Baysal ve ekibi tarafından kurulan Mage Games, İlk yapımları Goal Battle ise klasik futbol oyunlarının ötesine geçerek tempolu, kuralsız ve tamamen oyuncu odaklı bir deneyim sunuyor.

App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak indirilebilir

Goal Battle, hem App Store hem de Google Play üzerinden tamamen ücretsiz olarak indirilebiliyor. Oyuncular, çevrimiçi maçlara katılarak rekabetçi sıralamalarda yükseliyor ve kendi takımlarını güçlendirebiliyor.

Goal Battle’ı indirmek için;

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mage.goalbattle

iOS: https://apps.apple.com/us/app/goal-battle-soccer-games/id6477293095

Kurallar Yok, Sadece Futbol Var!



Mage Games, klasik futbol oyunlarındaki faul, taç, ofsayt ya da duraklamalar gibi öğeleri tamamen ortadan kaldırarak oyunculara saf futbol heyecanını yaşatmak istiyor. Goal Battle’da hakem yok, kesinti yok, kurallar yok. Tam anlamıyla “sokak futbolu” ruhunu mobil cihazlara taşıyan oyun, oyuncuya tam özgürlük tanıyor.

Oyuncular, hücumda şut, pas ve çalım gibi hamlelerle rakip kaleyi zorlayabilirken; savunmada ise pozisyon alma, top kapma ve kayarak müdahalelerle fark yaratabiliyor. Üstelik faul olmadığı için kayarak top alma, oyunun en eğlenceli anlarından biri haline geliyor. Bu sistem, klasik kurallardan bağımsız, özgür ve kesintisiz bir futbol deneyimi sunuyor.

90 Saniyede Nefes Kesen 5’e 5 Maçlar



Goal Battle’ın temel oyun yapısı oldukça hızlı: Her maç sadece 90 saniye sürüyor. Oyuncular, 1’e 1 PvP formatında mücadele ediyor ancak sahaya beşer kişilik takımlarla çıkıyorlar. Bu takımlar bir kaleci, bir defans, iki kanat oyuncusu ve bir forvetten oluşuyor. Kısa süreli ve yüksek tempolu maç yapısı, Goal Battle’ı mobil oyuncular için ideal hale getiriyor.Sıkılmadan, her yerde, her an hızlı bir futbol deneyimi yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Süper Güçlerle Futbolun Kaderini Değiştirin



Goal Battle’da sadece klasik futbol hareketleri değil, aynı zamanda maçın gidişatını kökten değiştirebilecek özel yetenekler de mevcut. Oyuncular, doğru anda kullandıkları süper güçler ile rakiplerinin dengesini bozabiliyor.

Mevcut süper güçler:

Ateşli Şut

Hızlı Koşu

Yıldırım Saldırısı

2X Gol

Altın Eldiven (Kaleci için)

Ekstra Süre

Bu yetenekler, oyuna sadece aksiyon değil, aynı zamanda strateji katıyor.

60’tan Fazla Ülkede Yayında, Kısa Sürede 2 Milyon Üzerinde İndirmeye Ulaştı



60’tan fazla ülkede yayınlanan Goal Battle, bugüne kadar 2 milyondan fazla kez indirildi. Oyunun en büyük oyuncu kitlesi Türkiye’de yer alırken, son 30 günlük verilere göre Fransa, Almanya ve MENA bölgesi de yeni oyuncu artışıyla öne çıkıyor.