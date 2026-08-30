Göç yolunda kanadından vurulan leylek rehabilitasyona alındı

Eskişehir-Seyitgazi kara yolu yakınlarında vatandaşlar tarafından fark edilen yaralı leylek, özel bir kliniğe götürüldü.

Kanadından ateşli silahla vurulduğu tespit edilen leyleğin tedavisi, veteriner hekim Oktay Tezdurdu tarafından gerçekleştirildi.

Klinikte 7 gün boyunca tedavi gören leyleğin kanadındaki yara iyileştirildi.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından göç kafilesine yeniden katılması planlanan leylek, bir süre rehabilitasyon sürecinden geçirilmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır