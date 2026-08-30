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Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı

ABD'nin Venezuela’da düzenlediği operasyonla yakalanarak New York’a götürülen Nicolas Maduro’nun aylar sonra çekilen yeni fotoğrafları kendi X hesabından yayımlandı. Cezaevinde gri eşofmanlarıyla objektif karşısına geçen Maduro, “Dimdik ayaktayız” ve “Venezuela yeniden doğacak” mesajlarını paylaştı.

Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı
Mehmet Hazar Gönüllü

ABD’de tutuklu bulunan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan aylar sonra yeni fotoğraflar geldi. Maduro’nun sosyal medya hesabından iki ayrı kare paylaşılırken gönderide “Küçük bir sevgi ve umut hediyesi” ifadesi yer aldı.

İKİ FOTOĞRAFI BİRDEN PAYLAŞTI

25 Haziran tarihli ilk fotoğrafta Maduro’nun gri eşofman takımı, beyaz spor ayakkabılar ve gözlükleriyle kameraya poz verdiği görülüyor.

Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı 1

Yakın plandan çekilen ikinci karede ise gözlüğünü eline alan Maduro gülümsüyor.

Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı 2

“DİMDİK AYAKTAYIZ”

Maduro fotoğrafları "Küçük bir sevgi ve umut hediyesi" notuyla paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğrafları, tüm torunlarım, torunlarım, çocuklar, kızlar ve bizi seven tüm soylu insanlara küçük bir hediye olarak gönderiyorum. Bilmenizi istiyorum ki biz dimdik ayaktayız, yüreğimiz sizin sevginizle dolu, o sevgi ki bize dua olarak, sürekli bir eylem olarak, dayanışma ve gerçek destek olarak ulaşıyor. Her söz için, her jest için, her bereket için sonsuz teşekkürler.

“VENEZUELA YENİDEN DOĞACAK”

Bu küçük hediyeyi neşe ve umutla keyfini çıkarın. Cilia ve ben sizi sonsuza dek kucaklıyoruz, ruhumuz sizde ve Tanrı’ya olan inancımız sağlam. Havari Pavlus’un dediği gibi: “Ama bunların hepsinde, bizi sevenin aracılığıyla geniş bir zafer elde ediyoruz” (Rom 8,37). Güçlü, sakin ve güven dolu kalmaya devam edeceğiz: Tanrı bizimle. Tanrı sağlayacak. Venezuela yeniden doğacak. Bereketler."

Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı 3

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DAVASI 2027’DE BAŞLAYACAK

Maduro ve eşi Cilia Flores, 3 Ocak’ta Karakas’ta düzenlenen ABD operasyonunda yakalanarak New York’a götürülmüştü.

Maduro’dan aylar sonra iki yeni fotoğraf birden! “Dimdik ayaktayız” mesajı 4

Uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suçlamaları reddeden çiftin yargılanmasına 1 Haziran 2027’de başlanması kararlaştırıldı. Maduro'ya narko-terörizm için komplo kurmak ve ABD’ye kokain ithal etmek için komplo kurmak da dahil dört ayrı suçlama yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro
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