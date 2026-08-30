Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gemi faciası sonrası ilk açıklama: "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasının başında Girne açıklarında alabora olan gemide yaşanan faciaya değindi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve sağ kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
GİRNE'DE BATAN GEMİ SONRASI İLK AÇIKLAMA
Erdoğan faciayla ilgili şu ifadeleri kullandı:
- Maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
"ORDUMUZ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle:
- Terör örgütlerine çelikten yumruk indirdik.
- Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır. Ordumuz bugün, en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor. Savunma sanayinde aynı şekilde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemlerimizi kendi imkanlarımızla üretebiliyoruz. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayisinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz.
- Birçok Avrupa ülkesi, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Milli Savunma Üniversitemize bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı.
- (FETÖ) 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık.
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