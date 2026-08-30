Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gemi faciası sonrası ilk açıklama: "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasının başında Girne açıklarında alabora olan gemide yaşanan faciaya değindi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve sağ kurtulanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

GİRNE'DE BATAN GEMİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Erdoğan faciayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik, süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, sağ kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

"ORDUMUZ EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer satır başları ise şöyle: