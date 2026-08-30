HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Batan gemiyle ilgili kan donduran iddialar: "Kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybetti. Kayıp yolcuları arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili olarak korkunç bir iddia gündeme geldi. Batan gemiden sağ kurtulan bir vatandaş, "Gemi pat pat vurmaya başladı. Görevlileri çağırdık, 'Gemi su alıyor' dedik. Bize 'Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz' dediler. Geminin ön tarafı patlayınca 'Acilen çıkıyoruz' deyip kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı" ifadelerini kullandı.

Bugün Girne açıklarında bir yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Mersin'e doğru hareket halinde olan gemide şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise arandığı belirtildi.

Batan gemiyle ilgili kan donduran iddialar: "Kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı" 1

KURTARILAN YOLCU KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Öte yandan kan donduran bir iddia gündeme geldi. Gemide yolcu olduğu belirtilen ve olay sonrası kurtarılan bir kişi korku dolu anları anlattı.

KORKUNÇ İDDİALAR: "BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

Şahıs ilk olarak geminin suya vurmaya başladığını belirtti ve "Görevlileri çağırdık, ‘Gemi su alıyor’ dedik. Bize ‘Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz’ dediler" ifadelerini kullandı.

Batan gemiyle ilgili kan donduran iddialar: "Kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı" 2

Geminin daha sonra iyice su almaya başladığını ve koltukların kırıldığını aktaran şahıs, "Kaptan da gelip ‘Bir şey olmaz’ dedi, yoluna devam etti" dedi.

"KENDİLERİ HEMEN KAÇTILAR, İNSANLAR İÇERİDE KALDI"

Şahsın daha sonra söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Geminin ön tarafının patladığını aktaran şahıs, "'Acilen çıkıyoruz’ deyip kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra ‘Kaçıyoruz’ dediler. Can yeleği bulan yelekle, bulamayanlar öylece denize atladı" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkilediKars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
Kırklareli'nde park halindeki araçlara zarar veren 3 kişi yakalandıKırklareli'nde park halindeki araçlara zarar veren 3 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Rusya'dan yardım istediler, Türkiye desteğini ilan etti

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Cem Yılmaz'ın doktoru korkuttu! Sağlık durumu açıklandı

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Kıbrıs'taki fırtınada lüks yat battı! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

Motorinde yeni zam: Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.