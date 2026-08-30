Batan gemiyle ilgili kan donduran iddialar: "Kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı"

Bugün Girne açıklarında bir yolcu gemisi şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Mersin'e doğru hareket halinde olan gemide şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin ise arandığı belirtildi.

KURTARILAN YOLCU KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Öte yandan kan donduran bir iddia gündeme geldi. Gemide yolcu olduğu belirtilen ve olay sonrası kurtarılan bir kişi korku dolu anları anlattı.

KORKUNÇ İDDİALAR: "BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

Şahıs ilk olarak geminin suya vurmaya başladığını belirtti ve "Görevlileri çağırdık, ‘Gemi su alıyor’ dedik. Bize ‘Siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz’ dediler" ifadelerini kullandı.

Geminin daha sonra iyice su almaya başladığını ve koltukların kırıldığını aktaran şahıs, "Kaptan da gelip ‘Bir şey olmaz’ dedi, yoluna devam etti" dedi.

"KENDİLERİ HEMEN KAÇTILAR, İNSANLAR İÇERİDE KALDI"

Şahsın daha sonra söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Geminin ön tarafının patladığını aktaran şahıs, "'Acilen çıkıyoruz’ deyip kendileri hemen kaçtılar, insanlar içeride kaldı. Kimseye bilgi verilmedi. Gemi patladıktan sonra ‘Kaçıyoruz’ dediler. Can yeleği bulan yelekle, bulamayanlar öylece denize atladı" şeklinde konuştu.