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Engelleri kulaçlarıyla aşan eski milli sporcu, Çanakkale Boğazı'nda 20 kilometre yüzdü

Eski para milli yüzücü Berk Kamanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale kent merkezinden Şehitler Abidesi'ne yaklaşık 20 kilometre yüzdü.

Engelleri kulaçlarıyla aşan eski milli sporcu, Çanakkale Boğazı'nda 20 kilometre yüzdü

Berk Kamanlı (37), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kordonboyu'ndan Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ulaşmak için yüzmeye başlamadan önce, AA muhabirine, Çanakkale'nin Türkiye tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yüzüşünü şehitlere armağan etmek istediğini belirten Kamanlı, "Atalarımız, dedelerimiz burada kanlarını, canlarını feda ederek bayrağımızı, bayrak yaptı. Onlara borçluyuz. Ben de onlara bu vefa borcunu ödemek için iki ayağı olmayan, eski milli sporcu olarak Çanakkale'den Şehitler Abidesi'ne yüzeceğim. Bunu şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ve paralimpik sporculara her zaman destek verdiğini aktaran Kamanlı, "Yapamazsın, diyenlere karşı Türk'ün gücünü milletimiz görsün, duysun istiyorum. Avrupa'ya da sportif anlamda çok güzel örnek olacağını düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle başaracağım." diye konuştu.

Kamanlı, daha önce Çanakkale Boğazı'nı ilk kez 14 yaşındayken 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen yüzme yarışında geçtiğini anlatarak, iki sene boyunca bu zorlu yolculuk için her gün Çanakkale Boğazı'nda iki saat antrenman yaptığını söyledi.

Daha sonra hedefine ulaşmak için Kordonboyu'ndan Şehitler Abidesi'ne yüzmeye başlayan Kamanlı, 20 kilometrelik parkuru 4 saatte tamamladı.

Kamanlı, iki ayağı olmamasına rağmen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Çanakkale Kordonboyu'ndan suya atladığını ve 20 kilometre yüzerek Şehitler Abidesi'ne geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a armağan olsun. Onun ilhamıyla, onun desteğiyle açıkçası bunları yapabiliyoruz, yapıyoruz. Çanakkale'nin de önemini zaten anlatmamıza gerek yok. Ben elimden geldiği kadar 'Yapabiliriz, başarabiliriz.' demeye geldim. Gördüğünüz gibi Morta Koyu'ndayım. Arkamda Şehitler Abidesi, şehitlerimiz. Hepsine selam olsun, ruhları şad olsun."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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