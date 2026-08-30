Son dakika | Denize atlayanlar oldu! Girne'de alabora olan gemide o anları yolcular kaydetti: “Batıyoruz”

Son dakika haberi: Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemide bulunan bir yolcu, katamaran su almaya başladıktan sonra yaşanan paniği cep telefonuyla kaydetti.

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu ilçesine gitmek üzere saat 12.00’de hareket eden yüksek hızlı yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta baş kısmından su almaya başladı. Kaptanın Girne Limanı’na dönmek için manevra yaptığı ancak geminin dengesini kaybederek alabora olduğu belirtildi. Geminin neden su aldığı ise henüz belirlenemedi.

“BATIYORUZ” SÖZLERİ KAMERADA

Görüntülerde geminin dalgaların arasında ağır biçimde yana yattığı ve yolcuların kurtarılmayı beklediği görülüyor. Kaydı yapan yolcunun “Batıyoruz” sözleri ise yaşanan korkuyu gözler önüne seriyor.

267 KİŞİ İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI

Gemide 259 yolcu ile 8 mürettebat bulunuyordu. Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterler, çevredeki sivil tekneler ve bölgedeki diğer gemiler kurtarma çalışmalarına katıldı.

"DENİZE ATLAYANLAR OLDU"

Kurtarılan yolcular Girne Limanı’na taşınırken, bazı yolcuların geminin su almaya başlamasının ardından denize atladığı bildirildi. Şu ana kadar olayda can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmadı.