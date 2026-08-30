Girne'de batan yolcu gemisiyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Girne açıklarında 8'i mürettebat 259 yolcunun bulunduğu yolcu gemisi alabora oldu. Bazı yolcular ters dönen yolcu gemisinin üzerine çıkıp yardım beklerken ekipler de seferber oldu.

Kıbrıs'ta zamanla yarış sürerken Türkiye'den de ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir.

Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz.

Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."