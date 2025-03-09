Göç yolundaki leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu: "Çok üzüldük, İnşallah sağlığına kavuşur"

Arap ve Afrika ülkelerinden yola çıkıp, kuzeye göç eden leyleklerin Türkiye'ye giriş noktası olan ilçede bir leylek, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen leylek koruma altına alındı.

Leyleği bulan Duygu Dürgen, "Bahçemizde gezinirken leyleği gördük. Taşıyıp eve götürdük. Vücudunda 2 saçma yarası olduğunu görünce ekiplere haber verdik. Çok üzüldük. İnşallah sağlığına kavuşur" diye konuştu. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır