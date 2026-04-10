Göç yolundaki pelikanlar Boğazköy Barajı'nda mola verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı, bahar ile birlikte pelikanlara ev sahipliği yapıyor. Göç yolunda olan pelikanlar burada mola veriyor.

Baraj, Türkiye’nin büyük bir sebze ihtiyacını karşılayan Yenişehir Ovası'nı suluyor. Aynı zamanda birçok kuş türünü de ağırlıyor. Önceden ördek, leylek ve martı gibi kuşlar burada görülmüştü.

Bu yıl pelikanlar da yeni misafirler olarak baraja geldi. Bahar aylarıyla birlikte pelikan sürüleri, her sene olduğu gibi burada mola veriyor.

O anlar, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı, bu güzel görüntüleri yakalamayı başardı.



