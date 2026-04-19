Göçmen kuşların uğrak mekanı, son yağışlarla doldu taştı

Sivas’ta karların erimesi ve son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve adını yanındaki köyden alan Bingöl Gölü’nü yeniden doldurdu. Yaz aylarında tamamen kuruyarak yerini tuz tabakasına bırakan göl, yağışların ardından dolup taştı. Göçmen kuşların sıklıkla uğrak noktası olan Bingöl Gölü’nün su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, göl çevresindeki araziler sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle göl suları yola kadar ulaşırken, bölgede bulunan bazı elektrik direklerinin de su altında kaldı. Sivas’ın öne çıkan doğal güzelliklerinden biri olan Bingöl Gölü’nün son durumu dron ile havadan da görüntülendi.

"YOLUMUZ KAPANDI"

Yoğun yağıştan dolayı arazinin su altında kaldığını söyleyen Fikri Çiçek, "Bu taşkın bizi mağdur etti. Kuruması da mağdur ediyor ve bu güzellik yok oluyor. Taşkındaki mağduriyette yolumuz kapandı, havuzlarımız su altında kaldı. Biz devlet büyüklerimize mağduriyetimizin giderilmesi için gittik. Ben 15 gün sonra tuz havuzlarını temizlemeye gideceğim. Tuz havuzlarını temizlemediğim zaman tuz elde edemeyeceğim. Bu hem benim hem de Sivas’ın kaybı olacak. Araziler de suyun altında kaldı. Devlet burada bir ölçüm yapıp su belli bir oranın üstüne çıktığı zaman tahliye edilmesi lazım. Buraya göçmen kuşlar da geliyor. Valimizden ricam mağduriyetimizin giderilmesidir. Doğa korumadan yetkililer geldi, inceleme yaptılar. Tuz havuzlarının ve yolun su altında kaldığını gördüler ve raporlarını tutup gittiler. Vatandaşla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Vatandaşımız bizi yanlış anlıyor. Devletimiz buraya el atar, bir ağız koyarsa, fazla suyun tahliyesi devlet tarafından yapılırsa her iki taraf da daha huzurlu hale gelecek" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır