Gökyüzü, kebap dumanlarıyla kaplandı

Valiliğin ev sahipliğinde belediyeler ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta son gününde büyük bir coşkuyla devam ediyor.

KEBAPÇILARDA KUYRUK

Festival alanına Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana’nın yöresel lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirmeye devam ediyor. Festivalde en yoğun ilgi ise her sene olduğu gibi Adana kebaba gösterildi.

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI

Festivale katılan binlerce vatandaş, kebapçıların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca Adana kebapların pişirildiği mangallardan çıkan dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Gökyüzünü kaplayan dumanlar ve kebapçıların önünde oluşan kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.

Festival, hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

"BU FESTİVALİN DÜNYADA EŞİ, BENZERİ YOK"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Gerçekten muazzam bir kalabalık var. İzdiham var gelenler mutlu, bizler mutluyuz. Adana Lezzet Festivali bir başka. Bu festivalin dünyada eşi, benzeri yok. Eminim ki ileride Rio Karnavalı’nı geçeceğiz. İnsanlar kebaba, şırdana, tatlıya ve birçok lezzete geliyor. Festivalde izdiham var, yıl yıl sayı artıyor ve daha da artacak" ifadelerini kullandı.

"UÇAKLAR BU DUMANDAN DOLAYI İNİŞ YAPAMAZDI"

Kebap sırasında insanların dakikalarca beklediğini ve sıranın her geçen saat arttığına dikkat çeken Aydın, "Merkez Park’tayız ve kebap sırası her geçen saat uzuyor. Manzara, hizmet, lezzet ve Adana’nın sıcakkanlılığı var. Adana demek insanlığın başkentidir. Festivale gelenler dumana gelsin. Dumanı takip eden festivali bulur. Aslında havalimanının buradan taşınması iyi oldu, yoksa uçaklar bu dumandan dolayı iniş yapamazdı" diye konuştu.

"30 DAKİKA SIRA BEKLEDİK"

Mersin’den festival için gelen Danyal Alp, "Festival çok güzel. Tarsus’ta haberini duyup geldik. Buraya gelip kebap yedik, aşırı bir izdiham var. Çok sıra bekledik, gelenler buna göre bilinçlenip gelsin. Biz 30 dakika kebap sırasında bekledik ama değdi" dedi.

İstanbul’dan gelen Ülfet Kurtuluş ise, "Böyle bir festivale arkadaşımız davet etti ve geldik. Kebap yemek için bekliyoruz, siparişi verdik bekliyoruz. Adana deyince akla kebap geliyor, herkes bu festivale gelmeli" şeklinde konuştu.

Ankara’dan geldiğini anlatan Cevriye Şahin ise festivale herkesin gelip Adana lezzetlerini tatması gerektiğini söyledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır