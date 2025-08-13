Gökyüzünde eşsiz manzara: Sakarya, Erzincan, Kayseri... Perseid meteor yağmuru nefes kesti

Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasından seyredildi. Sakarya, Erzincan, Kayseri, Çankırı ve Bolu gibi illerde gökyüzü tutkunu vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı.

SAKARYA SEMALARINDA EŞSİZ GÖRÜNTÜ

Sakarya semaları, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı. Gökyüzünden art arda kayan meteorlar, görsel şölen oluşturdu.

Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlendi. Perseid meteor yağmurunun en yoğun görüldüğü bu gece, Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası’nda da eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmuru, şehir ışıklarının az olduğu bölgelerden net şekilde izlenebildi. Uzun pozlama tekniğiyle görüntülenen ve çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıklarının da kadraja dahil olduğu anlar görsel şölene dönüştü.

SAKARYA'DAKİ ETKİNLİK DOLUP TAŞTI

Her yıl ağustos ayında çıplak gözle görülebilen perseid meteor yağmuru Düzce'de de ilgi ile takip edildi. Düzce Belediyesi vatandaşların daha rahat gökyüzüne ulaşması için Aydınpınar Şelaleleri'nde meteor yağmuru izleme etkinliği gerçekleştirdi.

ERZİNCAN'DA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Erzincan semaları, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar süren ve halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen Perseid meteor yağmuruna ev sahipliği yapıyor. Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından kalan kalıntıların Dünya atmosferine girmesiyle oluşan muhteşem şölen 11-13 Ağustos tarihlerinde zirve yapıyor.

Erzincan’da 24 Ağustosa kadar devam edecek perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniği ile kaydedildi. Bu özel anı ölümsüzleştirmek için, Erzincan’ın farklı bölgelerinde gece boyunca çekimler yapıldı. Mercan Deresi, Kemah ilçesine bağlı Ardos Gölü, Karasu Nehri ve Amucak yaylası bu çekimlere ev sahipliği yaptı.

Uzun pozlama tekniğiyle görsel şölen perseid meteor yağmuru 1.8 diyafram, 10 saniye ve 15 saniye aralığında uzun pozlama tekniğiyle çekildi. Bu teknik, gökyüzündeki her bir meteorun ardında ışık çizgileri bırakarak büyüleyici bir görüntü elde edilmesini sağladı. Ayrıca, çekim sırasında gökyüzünden geçen uçakların ışıkları da kadraja dahil oldu. Uçakların oluşturduğu çizgiler, meteor yağmuru ile birlikte gökyüzünde etkileyici bir kompozisyon oluşturdu.

KAYSERİ'NİN ZİRVESİNDE İZLEDİLER

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te vatandaşlar Perseid meteor yağmurunu izledi. 2 bin 650 metre yükseklikte görsel şölene tanık olan yaklaşık 20 bin vatandaş unutulmaz bir gece yaşadı.

Çankırı'da gece saatlerinde gerçekleşen perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

ÇANKIRI'DA DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çankırı'da gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi. Meteor yağmuru, şehir ışıklarının az olduğu bölgelerden net şekilde izlenebildi. Fotoğraf tutkunları, gökyüzünde adeta görsel şölen sunan bu doğa olayını uzun pozlama tekniğiyle kayıt altına aldı.

BOLU'NUN YÜKSEKLERİNDE METEOR YAĞMURU

Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ bölgesinde gökyüzü, gece saatlerinde meteor yağmuruyla renklendi. Gökyüzünden art arda kayan meteorlar, görsel bir şölen oluşturdu.

(İHA)