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Gökyüzünde kabusu yaşadılar! ABD'de uçak düştü: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Tennessee eyaletinde içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçağın düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gökyüzünde kabusu yaşadılar! ABD'de uçak düştü: Çok sayıda yaralı var
Begüm Özkaynak

ABD'nin Tennessee eyaletinde yer alan Coffee County'de içerisinde yaklaşık 16 ila 20 kişinin bulunduğu tahmin edilen uçak düştü. Tennessee Otoyol Devriyesi, "İlk bilgiler uçakta 16-20 kişinin bulunduğunu gösteriyor. Bazıları hava yoluyla yakındaki hastanelere kaldırıldı" dedi.

UÇAĞIN AĞAÇLARA ÇARPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Adı açıklanmayan bir yetkili, yolcuların paraşütle atlamak üzere uçakta bulunduğunu aktardı. Yerel kaynaklar, uçağın ağaçlara çarptığını ve acil iniş yaptığı sırada düştüğünü iddia etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
uçak abd
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