HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı

Şiddetli yağışlar nedeniyle Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde göl taştı. Sokaklar göle dönerken evler, iş yerleri suların altında kaldı. Çekilen görüntüler durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yaklaşık bir haftadır süren yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 1

GÖLÜN SEVİYESİ YÜKSELDİ

İlçede etkili olan sağanakların ardından Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular gölün seviyesini yaklaşık 60 santimetre yükseltti.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 2

BASKINLAR YAŞANDI

Su seviyesi yükselen göl, kordonu ve yolu su altında bıraktı. Gölün ön kısmındaki bazı mahalleler su baskınlarına maruz kaldı.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 3

EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Suyun yükselmesi nedeniyle Hamidiye yolu üzerindeki sera, narenciye bahçesi, ev ve araçlar su altında kaldı.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 4

Kordondaki bir işletmede mahsur kalan köpek, hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 5

İtfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerlerinden su tahliyesi için çalışma başlattı.

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 6

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 7

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 8

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 9

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 10

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 11

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 12

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 13

Göl taştı! İlçede ortaya çıkan görüntüler ağızları açık bıraktı 14

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardıDünyanın gözü ABD - İran geriliminde! Polonya Başbakanı vatandaşlarını uyardı
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye ziyaret: "Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı belli"Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'ye ziyaret: "Operasyon yapılacaksa kime yapılacağı belli"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sel Muğla Gölbaşı Köyceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.