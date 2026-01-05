Gölbaşı Kaymakamı Algın’dan Harmanlı Belediyesi’ne ziyaret

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Harmanlı Belde Belediye Başkanı Ali Azık’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, beldede yürütülen çalışmalar ile planlanan hizmetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Algın, ziyaretin ardından Belediye Başkanı Ali Azık ile birlikte vatandaşlarla bir araya gelerek talep, görüş ve önerileri dinledi. Vatandaşların kendilerine yönelttiği soruları yanıtlayan Algın, iletilen konuların çözümü noktasında ilgili kurum ve birimlere gerekli talimatları verdi.

Ziyaretin, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi ile vatandaşların beklentilerinin yerinde tespiti açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak: İHA