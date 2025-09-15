Gölbaşı’nda trafik kazası: Yaya hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu bir yaya ağır yaralandı. Yaya, Osman Etker, yolun karşısına geçmeye çalışıyordu.

Aracın plakası olarak belirlendi. Sürücüsü henüz tespit edilemedi. Kaza, 1 Nisan Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Osman Etker, kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Osman Etker, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır