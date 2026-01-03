HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gölbaşı’nda yollar buz pistine döndü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yolları adeta buz pistine çevirdi.Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması hem sürücüleri hem de yayaları can güvenliği endişesiyle karşı karşıya bıraktı.

Gölbaşı’nda yollar buz pistine döndü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yolları adeta buz pistine çevirdi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması hem sürücüleri hem de yayaları can güvenliği endişesiyle karşı karşıya bıraktı. Kar yağışının durmasıyla birlikte gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Özellikle ana ve ara sokaklarda ve eğimli yollarda hiçbir tuzlama çalışmasının yapılmaması, araçların kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı ilçede, sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti.
Tuzlanmayan yolların ölüm tuzağına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, işe giderken ayakta durmakta zorlandıklarını ifade etti. Hastanelerin acil servislerine düşmeye bağlı yaralanma vakalarıyla başvuranların sayısında artış gözlemlendi. Vatandaşlar belediyenin tuzlamada yetersiz kalmasından dolayı sokakların cam gibi olduğunu söyledi.

Gölbaşı’nda yollar buz pistine döndü 1

Gölbaşı’nda yollar buz pistine döndü 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: "Maduro ve eşinin nerede olduğunuz bilmiyoruz"Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: "Maduro ve eşinin nerede olduğunuz bilmiyoruz"
Yılın ilk hafta sonunda sahilde güneşlenip denize girdilerYılın ilk hafta sonunda sahilde güneşlenip denize girdiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.