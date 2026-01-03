Gölbaşı’nda yollar buz pistine döndü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar yolları adeta buz pistine çevirdi.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tuzlama çalışmalarının yetersiz kalması hem sürücüleri hem de yayaları can güvenliği endişesiyle karşı karşıya bıraktı. Kar yağışının durmasıyla birlikte gece saatlerinde düşen hava sıcaklığı, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu. Özellikle ana ve ara sokaklarda ve eğimli yollarda hiçbir tuzlama çalışmasının yapılmaması, araçların kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Çok sayıda maddi hasarlı kazanın yaşandığı ilçede, sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti.

Tuzlanmayan yolların ölüm tuzağına dönüştüğünü belirten vatandaşlar, işe giderken ayakta durmakta zorlandıklarını ifade etti. Hastanelerin acil servislerine düşmeye bağlı yaralanma vakalarıyla başvuranların sayısında artış gözlemlendi. Vatandaşlar belediyenin tuzlamada yetersiz kalmasından dolayı sokakların cam gibi olduğunu söyledi.