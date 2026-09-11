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Gölbaşı’ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Gölbaşı’ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda ihbar üzerine olay yerine; Dikmen İstasyonundan tanker, Merkez İstasyonundan arazöz ve tanker, Gölbaşı İstasyonundan arazöz ve tanker, İncek İstasyonundan arazöz ve tanker, Kurtuluş İstasyonundan tanker, Çayyolu İstasyonundan tanker, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İstasyonundan tanker, Kayaş İstasyonundan tanker, Çakırlar İstasyonundan rotfire, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) biriminden 10 adet su tankeri, Orman İtfaiye Biriminden 7 adet Su Tankeri- 1 helikopter olay yerine sevk edildi.

Gölbaşı’ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor 1

Gölbaşı’ndaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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