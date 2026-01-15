HABER

Gölcük'te Türk Halk Müziği Değirmendere Korosu konser verdi

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Değirmendere Korosu sanatseverlerle buluştu.

Gölcük’te Türk Halk Müziği Değirmendere Korosu konser verdi

Gölcük Belediyesi Türk Halk Müziği Değirmendere Korosu sanatseverlerle buluştu.
Gölcük Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Değirmendere Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri, Şef Emrullah Erçelik yönetti.

Anadolu’nun farklı yörelerinden türkülerin seslendirildiği programa vatandaşlar ilgi gösterdi. Koro ve solo performansların sergilendiği etkinlikte, dinleyiciler zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konseri, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Yeşim Gümüşbaş da takip etti.

Kaynak: İHA

