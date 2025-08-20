HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Gölde kaybolan çocuktan acı haber!

İznik Gölü Orhangazi sahilindeki ailesi ile birlikte pikniğe gelen ve oynamak için girdiği gölde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında meydana geldi.

Gölde kaybolan çocuktan acı haber!

İznik Gölü Orhangazi sahilindeki ailesi ile birlikte pikniğe gelen ve oynamak için girdiği gölde kaybolan 6 yaşındaki çocuk, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, İznik Gölü Orhangazi sahilindeki piknik alanında meydana geldi. Ailesi ile birlikte Bilecik’ten İznik Gölü Orhangazi sahiline gelen Çetin ailesinin 6 yaşındaki çocukları Erhan Çetin serinlemek için girdiği gölde top peşinde giderken suya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına daha sonra Mudanya Deniz Polisi Dalgıç ekipleri katıldı.

Gölde kaybolan çocuktan acı haber! 1

6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni dalgıçların yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çocuğun Göle girdiği sulama pompası havuzu yakınlarında bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarıldığı esnada ailesi sinir krizleri geçirdi.

Gölde kaybolan çocuktan acı haber! 2

Erhan Çetin’in cenazesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gölde kaybolan çocuktan acı haber! 3

Gölde kaybolan çocuktan acı haber! 4Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konya'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! TutuklandıKonya'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismar! Tutuklandı
Trafik kazası geçiren itfaiye erleri yaralı halde yangına müdahale ettiTrafik kazası geçiren itfaiye erleri yaralı halde yangına müdahale etti

Anahtar Kelimeler:
Bursa İznik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

15 milyonluk Ferrari'si pert oldu! Sahibi ilk kez konuştu: Duyar duymaz ilk sözü bakın ne olmuş

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Samsun'da korkunç olay: Otopark ücreti tartışması kanlı bitti!

Trafikten men edildi, ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi! Psikoteknik değerlendirme kararı

Trafikten men edildi, ehliyetine el konuldu, para cezası kesildi! Psikoteknik değerlendirme kararı

Gerilimi artıracak gelişme! "Bu füzeleri kesinlikle kullanacağız"

Gerilimi artıracak gelişme! "Bu füzeleri kesinlikle kullanacağız"

G.Saray İngiliz devi ile anlaşıyor! İstanbul yolu göründü...

G.Saray İngiliz devi ile anlaşıyor! İstanbul yolu göründü...

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları geldi

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın ailesine tehdit mesajları geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.