Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa etti: "Yeni bir yolculuğa çıkıyorum"

Ardahan'ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Budak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi. Budak, "Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır." dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP’den Göle Belediye Başkanı seçilen Gökhan Budak, sosyal medya hesabından istifasını duyurarak, yoluna bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

"BEN GÖLE'Yİ SİYASETİN ÜSTÜNDE GÖRÜYORUM"

Budak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur. Ben Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir. Hizmet ederken A Partisi B Partisi diye ayrım yapmam, benim hizmet anlayışıma ters düşmektedir.

Göle halkının menfaatini her türlü siyasi hesaplaşmanın üstünde tutmak, benim en temel ilkem olmuştur. Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir. Bu topraklara hizmet etmek için geldim, koltuk sevdası için değil. Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı.

"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUM"

Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Çünkü Göle, sadece bir ilçe değil; bir duruştur, bir ruhtur, bir sevdadır. Yolumuza bağımsız olarak devam edeceğim.”

Kaynak: DHA

25 Ağustos 2025
25 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

