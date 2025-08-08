HABER

Gölete düşen inekler kepçe ile kurtarıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde gölete düşen 3 inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Sağ olarak çıkarılan inekler, sahibine teslim edildi.

Olay, ilçeye bağlı Kelkit Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yağcı’ya ait 3 inek, otlatma sırasında çay kenarındaki 2 ayrı su göletine düştü.

Hayvanlarını kendi imkânlarıyla çıkaramayan Yağcı, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yakınlarda bulunan bir işletmeye ait iş makinesinin de yardımıyla gölette mahsur kalan inekleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Sağ olarak çıkarılan inekler, sahibine teslim edildi.

(İHA)

