Gölete düşen inekler kepçe ile kurtarıldı

Olay, ilçeye bağlı Kelkit Mahallesi Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Yağcı’ya ait 3 inek, otlatma sırasında çay kenarındaki 2 ayrı su göletine düştü.

GÖLETTEKİ İNEKLER KEPÇEYLE KURTARILDI

Hayvanlarını kendi imkânlarıyla çıkaramayan Yağcı, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yakınlarda bulunan bir işletmeye ait iş makinesinin de yardımıyla gölette mahsur kalan inekleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Sağ olarak çıkarılan inekler, sahibine teslim edildi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...