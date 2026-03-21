Göletin su seviyesi arttı, üreticilerin yüzü güldü

Sorgun ilçesi Araplı Kasabasına bağlı Yaycılar Mahallesinde bulunan ve tarımsal sulama için kullanılan Yaycılar Göleti'nde su miktarında artış yaşandı. Yaycılar Mahallesi sakinlerinin sulama ihtiyacını karşılayan göletteki su miktarı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Yörenin en önemli su kaynaklarından biri olan Yaycılar Göleti, çevredeki binlerce dönüm tarım arazisinin can damarı niteliğinde. Mevsim normalleri ve son yağışların etkisiyle doluluk oranının artması, önümüzdeki sulama sezonu için üreticilere derin bir nefes aldırdı.

Yaycılar Mahallesi Muhtarı Abdullah Erkoç, "Geçen sene biraz kabardı ama pancardan dolayı tamamen bitmek üzereydi. Bu sene yağışların bol olması nedeniyle şu anda çok şükür barajımız biraz doldu. Hemen hemen bitmek üzereydi. Biz aç-kapa yapıyorduk bitmesin diye" dedi.

Bölgedeki su miktarının, ilkbahar aylarında eriyen kar sularıyla birlikte daha da artması öngörülüyor.

