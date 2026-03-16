Göller doldu taştı, tarım arazileri göle döndü

Sivas'ta geçtiğimiz yıllarda etkili olan yoğun kuraklık tarımsal sulamadan içme suyu ihtiyacının karşılanmasına kadar birçok alanda endişelere neden olurken, bu yıl yağan yoğun kar ve yağmurların ardından endişe yerini bolluğa bıraktı.

Geçtiğimiz yıllarda birçok göl tamamen kururken kuruma noktasına gelirken ve su seviyeleri oldukça düştükçe bu yıl yağan karların erimesiyle göller adeta doldu taştı. Göller dolup taşarken tarım arazileri de göle döndü. Eriyen karlarla birlikte tarım arazilerinde irili ufaklı birçok göl oluştu. Bu göller havadan da görüntülendi.

"ARAZİLER DOLDU TAŞTI"

Bir vatandaş ise bu sene yağışların çok fazla olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl mevsimler kurak geçtiği için su sıkıntıları yaşadık. Bu yıl Rabbim bereketini esirgemedi. Kar ve yağmur yağışları oldu. Göllerin dolup taştığı gibi arazilerde doldu taştı ve göle döndü" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

