Göller kurumuştu, şimdi ise tarım arazileri göle döndü

Türkiye'de kuraklığın en fazla hissedildiği illerden biride Sivas oldu. Son yılarda etkisini arttıran kuraklık nedeniyle birçok göl ve ırmak kurudu. Tarımsal faaliyetler güçleşirken içme suyu meselesi baş gösterdi. Geçtiğimiz ay yağan yoğun kar ise çiftçilere umut odu.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle ırmaklar coşarken tarım arazileri de sular altında. Merkez'e bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde sulan altında kalan tarım arazilerinde gölleri aratmayan görüntüler oluştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır