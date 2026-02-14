HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Göller kurumuştu, şimdi ise tarım arazileri göle döndü

Son yıllarda kuraklıkla yüzleşen Sivas'ta birçok göl kurumuştu, şimdi ise yağan kararın erimesiyle tarım arazileri göle döndü.

Göller kurumuştu, şimdi ise tarım arazileri göle döndü

Türkiye'de kuraklığın en fazla hissedildiği illerden biride Sivas oldu. Son yılarda etkisini arttıran kuraklık nedeniyle birçok göl ve ırmak kurudu. Tarımsal faaliyetler güçleşirken içme suyu meselesi baş gösterdi. Geçtiğimiz ay yağan yoğun kar ise çiftçilere umut odu.

Havaların ısınması ve karların erimesiyle ırmaklar coşarken tarım arazileri de sular altında. Merkez'e bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde sulan altında kalan tarım arazilerinde gölleri aratmayan görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısıEge Denizi’nde kuvvetli fırtına uyarısı
Eğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğulduEğirdir Gölü’nde balık avlarken tekneden düşen adam boğuldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.