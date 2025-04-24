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Gölpazarı kan bağışında rekor kırdı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yapılan ’Kan bağışı’ organizasyonunda 80 kişi bağışta bulundu.

Gölpazarı kan bağışında rekor kırdı

Eskişehir Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezine kan bağışçısı Ahmet Karakaya öncülüğünde kurulan kan bağış standına Gölpazarılılar büyük ilgi gösterdi. 80 kişi kan bağışı için başvurdu, toplamda 57 ünite kan bağışı alındı.

Konu hakkında ilçe halkına teşekkür eden Eskişehir Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü ekipleri, "Kan kaynağı insan olan ve yapay olarak üretilmeyen bir maddedir. Sadece gönüllü bağışçılardan elde edilir. Gönüllü bir kan bağışçısı olun ve başkalarına ilham kaynağı olun. Düzenli bağışçı olmayı ve yıl boyunca kan vermeyi kendinize taahhüt edin. Arkadaşlarınızı ve ailenizi de düzenli kan bağışçısı olmaya teşvik edin. Kan sürekli ihtiyaçtır" ifadelerine yer verdiler.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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