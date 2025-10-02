HABER

Gölpazarı’nda OSB bilgilendirme toplantısı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, Beşevler Mahallesi'nde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Beşevler Mahallesi’nde Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hasan Sevinç ve OSB Müdürü Erhan Enez katıldı. Kaymakam Kılıç, toplantıda OSB’nin kurulması sürecinde atılacak adımlar ve ilerleyen dönemlerde yürütülecek iş ve işlemler hakkında vatandaşlara ayrıntılı bilgi verdi. Vatandaşların görüş ve önerilerinin alındığı buluşmada, OSB’nin bölge ekonomisine katkıları ve istihdam potansiyeli üzerinde duruldu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Bilecik
