Gönderilen mail nasıl geri alınır? Gönderilen mail kaç dakikada geri çekilir? Outlook ve Gmail'de gönderilen maili geri alma

Anlık mesajlaşmanın çok popüler olduğu günümüzde, artık neredeyse eski kalan mail gönderme ve alma kurumsal yazışmalarda, akademik alanda kullanılmaya devam etmektedir. Elektronik posta olarak da anılan mail gönderme ve alma, çok hızlı bir yazılı iletişim yolu olsa da bazen hatalı mail gönderimleri gönderen kişi için problem olabilmektedir.

Gönderilen mail geri alınır mi?

Farklı mail gönderme ve alma uygulamalarından gönderilen mailler bazen yanlış kişiye gönderilebilir ya da mail içeriğinde hatalı bilgiler ve ekler olabilir. Bu yüzden elektronik postayı gönderen kişi, gönderilen maili gönderildiği kişiye ulaşmadan geri almak isteyebilir.

Hangi uygulama ya da şirket üzerinden olursa olsun gönderilen bir mail, gönderilen kişiye ulaşıp açılmadan önce gönderen kişi tarafından geri alınabilmektedir. Ancak farklı uygulamalarda farklı işlemler yapmak gerekir.

Gönderilen mail nasıl geri alınır? Gönderilen mail kaç dakikada geri çekilir?

Gönderilen bir mail farklı uygulamalarda olmak üzere belli bir süre içinde geri alınabilmektedir. Bu süre genel olarak 30 saniyedir. Eğer gönderilen mail geri alınmak isteniyorsa gerekli işlemlerin 30 saniye içinde gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İletiyi gönderen kişi gönder tuşuna bastıktan sonra 30 saniye içinde gönderimi iptal ederek mailin gönderilmesini engelleyebilir. Ancak 30 saniye aşıldıktan sonra gönderilen mailin geri alınabilmesi imkansızdır.

Gmail gönderilen maili geri almak için Gmail ayarlar seçeneğinden daha önce gönderilen maillerin geri alınması için ayar yapılması da gerekmektedir. Önceden yapılan bu ayarın ardından gönderilen ileti 30 saniye içinde geri alınabilir ve gönderi iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Outlook gönderilen maili geri almak içinse şu adımlar uygulanmalıdır:

Olutlook'ta yer alan sol klasör menüsünde "Gönderilmiş Öğeler" seçilir.

Gönderilen ileti çift tıklanır ve ayrı bir pencerede yeni sayfa olarak açılır.

Şeritte yer alan menülerden "hatırlama ileti" seçilir.

"Onay iletişim kutusu" içinden "tamam" seçilir.

Bir süre sonra gelen "hatırlama raporu maili" açıldığında sistemin gönderilen elektronik postayı geri alıp almadığı anlaşılır.

iPhone'da gönderilen mail nasıl geri alınır?

iPhone cihazdan gönderilen bir iletiyi geri almak için ise şu adımlar uygulanmalıdır: